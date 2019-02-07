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Yıldırım, AB üye ülkeleri misyon şefi yardımcılarıyla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 17:46 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "İnşallah, günün birinde ya Avrupa Birliği bize katılacak ya da biz Avrupa Birliğine katılacağız"

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İnşallah, günün birinde ya Avrupa Birliği bize katılacak ya da biz Avrupa Birliğine katılacağız." dedi.

AB üye ülkeleri misyon şefi yardımcılarını kabul eden Yıldırım, "bitmeyen bir şarkının devam ettiğini" anlatarak, şunları söyledi.

"Manas Destanı var bilirsiniz. Manas Destanı dünyada bilinen en uzun destandır. 500 bin beyit. O gün bugün Manas'tan beri okuyorlar, henüz bitiremediler. Bizim üyelik yolculuğumuz o kadar uzun değil. İnşallah, günün birinde ya Avrupa Birliği bize katılacak ya da biz Avrupa Birliğine katılacağız. Neticede İstanbul, Ankara değil ama İstanbul'da Türkiye için bir ekonomik merkezdir. Ankara resmi baş şehir, İstanbul da Türkiye'nin ticari baş şehri dersek yanlış olmaz. Çünkü milli gelirimizin 3'te birini, toplanan bütün vergilerin yarısını, nüfusun yüzde yirmisini, turizm gelirlerinin 3'te birini karşılayan mega bir şehirden bahsediyoruz."

Yıldırım, İstanbul'un tek başına bir devlet gibi olsa Avrupa Birliğinin 13. büyük ülkesi olacağını ifade ederek, "Dünyada da 41. büyük ülke olurdu ve İstanbul'un nerede konumlanması gerektiğini anlatmak için bu benzetmeyi yaptım. İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük şehridir. 3 medeniyete baş şehirlik yapmıştır. Bizans, Roma ve Osmanlı'ya ev sahipliği yapmıştır. Şimdi de Türkiye'nin özeti, itici gücü diyebileceğimiz önemli bir şehir." şeklinde konuştu.

Yıldırım ve 24 AB üyesi ülkeleri misyon şef yardımcılarının istişare toplantısı yaklaşık 1 saat sürdü.

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