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Yıldırım: ‘ABD Seçimlerinden Sonra Dünyanın Ayarı Bozuldu’

22.11.2018 19:48 | Son Güncelleme

İzmir’de başlayan Ege Ekonomik Forumu’nda TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “ABD’deki seçimden sonra dünyanın ayarı bozuldu” dedi. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili Nihat Zeybekçi ise Amerikan halkının korumacı politikalara onay verdiğini söyledi

Yıldırım: ‘ABD Seçimlerinden Sonra Dünyanın Ayarı Bozuldu’

Ege Ekonomik Forumu’nun açılışında konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, "ABD'de yapılan seçimlerden sonra dünyanın ayarı bozuldu. Bilhassa korumacılık, günübirlik alınan keyfi kararlar, dünyada her gün yeni krizlerin ve yeni öngörülemez bir sürecin başlamasını da hızlandırmaya başladı" dedi.

"Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Değerlendirmeler" olarak belirlenen forum başlığını hatırlatan Yıldırım, ABD'nin bölgemize yönelik, doğu komşumuz İran'a yönelik yaptırım kararı, Rusya'ya ve bu bölgeye ekonomiyi, döviz kurunu, doları kullanarak uyguladığı doğrudan ve dolaylı baskılar ve yaptırımlar bölgesel gelişmeleri olumsuz yönde etkilemektedir" diye konuştu.

“Terörle mücadelede müsamaha gösterilmemesi gerekir”

Terörle etkin mücadelenin Türkiye için bir beka meselesi olduğunu kaydeden Yıldırım, gelen eleştirilere tepki gösterdi: “Bazı dostlarımız Türkiye'de demokrasi özgürlük gerekçeleriyle cömertçe tenkitlerini ardı ardına sürdürüyorlar. Aslında istedikleri şey 'terörle mücadelede bu adar azimli olmayın. Bu ayrılıkçılara, terör örgütlerine daha müsamahakar davranın, e ne olacak Türkiye bölünse de bir şey olmaz'. Vermeye çalıştıkları mesaj budur. PKK da FETÖ de DEAŞ da her türlü terör örgütü bu ülkeni başının belasıdır, ülkemizin birliğinin kardeşliğinin beraberliğinin düşmanıdır. Hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemesi gerekir.”

“ABD halkı Trump’ın korumacı anlayışını tasvip etti”

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili Nihat Zeybekçi de Ege Ekonomik Forumu'nun "Değişen Küresel Ekonomik Sistemde Nasıl Doğru Konumlanabiliriz" başlıklı oturumunun açılışında konuştu. Dünyanın çok hızlı değiştiğini belirten Zeybekçi, serbest ticaret anlayışı yerine korumacı eğilimlerin öne çıkmaya başladığına dikkat çekti: “Biz her ne kadar eleştirsek de Amerikan halkının bugün Trump’ın bu korumacı ticaret ve sanayi anlayışını tasvip ettiğini görüyoruz.”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerika Merkez Bankası’na artık faiz artırımı değil, faiz indirimi çağrısında bulunduğunu hatırlatan Zeybekçi, doların değer kazanmasının ABD açısından ihracatı, üretimi, istihdamı ve büyümeyi düşürücü bir etkisi olacağını söyledi. Zeybekçi orta vadede ABD doları için yeniden faiz indiriminin gündeme geleceği öngörüsünde bulundu.

İngiltere-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması

Nihat Zeybekçi, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke olan İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla birlikte, Türkiye ile İngiltere arasında bir serbest ticaret anlaşmasının hayata geçeceğini de söyledi: “Türkiye, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrıldığı saniyede, o anda, eş zamanlı olarak İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasını bitirecek. Bunda kimsenin tereddüdü olmasın. Brexit başladığı anda İngiltere’nin bu sürece uygun bir serbest ticaret anlaşması hazırlığı, görüşmelerine başladığı ilk ve tek ülke Türkiye’dir. Daha iyi, daha kapsayıcı, daha serbest bir serbest ticaret anlaşması İngiltere ile gerçekleştirilecektir.”

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