Yıldırım: ‘ABD Seçimlerinden Sonra Dünyanın Ayarı Bozuldu’

Ege Ekonomik Forumu’nun açılışında konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, "ABD'de yapılan seçimlerden sonra dünyanın ayarı bozuldu. Bilhassa korumacılık, günübirlik alınan keyfi kararlar, dünyada her gün yeni krizlerin ve yeni öngörülemez bir sürecin başlamasını da hızlandırmaya başladı" dedi.

"Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Değerlendirmeler" olarak belirlenen forum başlığını hatırlatan Yıldırım, ABD'nin bölgemize yönelik, doğu komşumuz İran'a yönelik yaptırım kararı, Rusya'ya ve bu bölgeye ekonomiyi, döviz kurunu, doları kullanarak uyguladığı doğrudan ve dolaylı baskılar ve yaptırımlar bölgesel gelişmeleri olumsuz yönde etkilemektedir" diye konuştu.

“Terörle mücadelede müsamaha gösterilmemesi gerekir”

Terörle etkin mücadelenin Türkiye için bir beka meselesi olduğunu kaydeden Yıldırım, gelen eleştirilere tepki gösterdi: “Bazı dostlarımız Türkiye'de demokrasi özgürlük gerekçeleriyle cömertçe tenkitlerini ardı ardına sürdürüyorlar. Aslında istedikleri şey 'terörle mücadelede bu adar azimli olmayın. Bu ayrılıkçılara, terör örgütlerine daha müsamahakar davranın, e ne olacak Türkiye bölünse de bir şey olmaz'. Vermeye çalıştıkları mesaj budur. PKK da FETÖ de DEAŞ da her türlü terör örgütü bu ülkeni başının belasıdır, ülkemizin birliğinin kardeşliğinin beraberliğinin düşmanıdır. Hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemesi gerekir.”