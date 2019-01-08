YILDIRIM: AK PARTİ İKTİDARI İMAM HATİPLERİN AYAKLARINA BAĞLANAN PRANGALARI SÖKÜP ATTI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım;

"Ak Parti iktidarı imam hatiplerin ayaklarına bağlanan prangaları söküp attı. 28 Şubat'ın karanlık mirası olan bu ayrımcılığı ortadan kaldırdı. Kat sayı zincirini milletle parçaladık."

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği ÖNDER Kültür Sanat Ödülleri Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Törene gelenler önce Kültür Sanat Komisyonu Kadın üyelerinin yapmış olduğu sergiyi gezdi, ardından salondaki yerlerini aldı. Program Ender Doğan'ın konseri ve Mustafa Karahüseyinoğlu'nun Kur'an-ı Kerim Tilâveti ile başladı.

"KAT SAYI ZİNCİRİNİ MİLLETLE PARÇALADIK"

Törende konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, "Ak Parti iktidarı imam hatiplerin ayaklarına bağlanan prangaları söküp attı. 28 Şubat'ın karanlık mirası olan bu ayrımcılığı ortadan kaldırdı. Kat sayı zincirini milletle parçaladık. Elbette Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu olmasaydı bu mümkün olmazdı. Evlatlarımızın bilimle yeniden buluşmasını sağladık. Biz tohumu toprakla buluşturduk gerisi gençlerimize kalmış. Okuyacağız, daha çok okuyacağız, daha çok dünyayı, daha çok insanları tanıyacağız. Çağı okuyacaksınız. Tıpta, mühendislikte, ekonomide, sanatta her alanda gerçek bir Müslüman'ın nasıl olması gerektiğini göstereceksiniz. Her şeyden önce iyi bir insan olacaksınız." şeklinde konuştu.