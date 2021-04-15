HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede dikkat çeken kare

Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede dikkat çeken kare

15.04.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türkiye Cumhuriyeti 20'nci Başbakanı Yıldırım Akbulut, TBMM'de ve Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geldiği sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçmesi dikkatleri çekti.

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut, kalp rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Akbulut için ilk tören TBMM'de düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, grup başkanvekilleri, eski ve yeni milletvekilleri ile Akbulut'un ailesi katıldı. Cenaze tören mangası tarafından platforma getirilirken Yıldırım Akbulut'un özgeçmişi okundu.

14101bc0072d0fc920be3d3a3cae97f0

ŞENTOP: BÜYÜK VE ÖNEMLİ GÖREVLERDE BULUNDU

Akbulut'un damadı İsmail Kırca'nın ardından konuşan Meclis Başkanı Şentop, şunları söyledi:

"Bu ebedi hayatın başlangıcında geride hoş bir sada bırakarak devletine, milletine, sadakatle dolu bir ömür bırakarak hayırlarla yolculuğa çıkanlara ne mutlu. Merhum Yıldırım Akbulut, kendisini uğurlamaya gelen bu kıymetli ve büyük topluluk ve milletimizin hüsnü şahadeti gösteriyor ki ebedi hayat yolculuğuna güzel bir şekilde çıkan seçkin ve müstesna insanlardan. Erzincan'da avukatlık yaptığı dönemde Adalet Partisi ile başlayan siyasi yolculuğu, kurucuları arasında bulunan Anavatan Partisi ile uzun yıllar devam etti. Siyasette sivilleşme çabalarının yaşandığı o yıllarda merhum Turgut Özal'ın en yakın yol arkadaşı oldu. Her siyasiye nasip olmayacak büyük ve önemli görevlerde bulundu. Siyasetin zorlu şartları arasında mütevazı, dürüst, sükunet içinde ve nezaketli kişiliğinden bir şey kaybetmeden ayakta kalabilmeyi başaran ve ömrü boyunca bundan taviz vermeyen Yıldırım Akbulut, hafızalarımızda ve hatıralarımızda böyle yaşamaya devam edecektir."

şentop

Konuşmaların ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Ardından Akbulut'un cenazesi kortej eşliğinde top arabasına taşındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA CENAZE NAMAZINA KATILDI

Meclis'teki törenin ardından Akbulut'un cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakan Abdulhamit Gül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Yüksek İstişare Kurulu üyeleri katıldı.

7c0a126e74639b2e77add9f1968eaee1

'TEVAZUDAN HİÇ SAPMADI'

Cenaze namazının kılınması ardından Erdoğan, konuşma yaptı. Erdoğan, "Şu anda musalla taşında Yıldırım Akbulut Beyefendiyi ebedi aleme, ahirete uğurlamak üzere cenaze namazını kılmış bulunuyoruz. Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Yıldırım Bey, malum devletin birçok kademelerinde değişik görevleri oldu. En son Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda beraber çalıştık. Tabii Yıldırım Beyin gerçekten en büyük özelliği tevazu idi, mütevazı idi; bu tevazuundan hiç bir an sapmadı. Düşüncelerini, bütün tecrübelerini bizlerle istişare konseyinde paylaşmak üzere kendisinden gerçekten çok istifade ettik. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah. Ailesine sabırlar diliyorum. Tüm milletimize bu noktada sabırlar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından sonra dua edildi. Akbulut'un cenazesi top arabasına taşınırken, Erdoğan yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Akbulut'un cenazesi Devlet Mezarlığında toprağa verildi.

CENAZEDE DİKKAT ÇEKEN AN

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geldiği sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçmesi dikkatleri çekti.

cd3cfb86df8e04b503779717ef94af54

Kaynak: DHA-AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Online alışveriş pişmanlığı! İnternetten aldığı gelinliğin ne bedeni oldu ne de modeli Online alışveriş pişmanlığı! İnternetten aldığı gelinliğin ne bedeni oldu ne de modeli
Gökyüzünde tarih yazdılar! Gurur kaynağımız SOLOTÜRK 10 yaşındaGökyüzünde tarih yazdılar! Gurur kaynağımız SOLOTÜRK 10 yaşında
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan Yıldırım Akbulut

En Çok Okunan Haberler

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

Yeni tedbirleri açıkladı: AVM'ler kuaförler...

Yeni tedbirleri açıkladı: AVM'ler kuaförler...

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Kaybolan Esat ortaya çıktı

Kaybolan Esat ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

81 ilde bugün başlıyor!

81 ilde bugün başlıyor!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İllere göre haftalık vaka sayıları!

İllere göre haftalık vaka sayıları!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.