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  4. Yıldırım Akbulut’un adı memleketinde havalimanına verildi

Yıldırım Akbulut’un adı memleketinde havalimanına verildi

23.04.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda Yıldırım Akbulut’un adının Erzincan Havalimanı’na verileceğini açıklamıştı. Bunun üzerine havalimanının adı değiştirildi.

Yıldırım Akbulut’un adı memleketinde havalimanına verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Grup Toplantısı’nda duyurmasının ardından Erzincan Havalimanı’nın adı, ’Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’ olarak değiştirildi.

Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Yıldırım Akbulut’un hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda Erzincan Havalimanı’na isminin verileceğini açıkladı. Bunun üzerine Erzincan Havalimanı’nın adı, ’Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’ olarak değiştirilirken, yeni tabela da havalimanı girişine asıldı.

(İHA)

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Erzincan Yıldırım Akbulut

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