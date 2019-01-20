Yıldırım: ALS hastalığı gibi tedavisi henüz bulunamayan hastalıklar için Meclis'te komisyon kurulacak

İlkay DİKİCİ - Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA) ALS Derneği "Yaşatmak için Adım At" Kampanyasının Cihaz Dağıtım ve Teşekkür Töreni düzenlendi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda ALS Hastaları için koşan gönüllüler ve destekçiler bir araya geldi. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, Eski Milli Futbolcu ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam katıldı.

Bu yıl ALS Derneği için 3. kez katılım sağlandığı maratonda, 29 Ekim-25 Kasım arasında 156 koşucu, 888 bağışçı ile 212 bin 732 TL bağış toplandığı kaydedildi. 100 ALS hastasına jeneratör alınması hedeflenen kampanyanın başarı ile sonuçlandığı belirtildi.

Açılış konuşmasını yapan ALS MNG Derneği Başkan Yardımcısı Nilüfer Şeftalicioğlu, "Bize desteklerini eksik etmeyen Yıldırım ailesine teşekkürü bir borç biliriz. ALS hastalarının tedavisi yoktur, ALS hastalığı toplumsal bir hastalıktır. Bir ALS hastasının yıllık bakım ücreti 38 bin TL'dir. Her türlü cihaz malzeme SGK kapsamında katkı payı alınmadan verilmelidir. Cihazlardan alınan KDV oranı yüzde sıfır olmalıdır." dedi.