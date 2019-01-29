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Yıldırım, "Annemle konuşur musunuz?" isteğini geri çevirmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 19:20 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Davut Karahan'ın isteği üzerine annesi Gönül Karahan ile telefonla görüştü

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 27 yaşındaki Davut Karahan'ın, "Annemle telefonda konuşur musunuz?" isteğini geri çevirmedi.

Alınan bilgiye göre Yıldırım, Kavacık Çalışma Ofisi'nden çıkarken kendisini kapıda gören Karahan'ın isteğine "Olur." diyerek, gencin telefonla aradığı annesi Gönül Karahan ile bir süre görüştü.

Telefon görüşmesinin ardından restorana uğrayan Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlarla tokalaşan ve sohbet eden Yıldırım, restoranda gördüğü bebekleri ve çocukları da sevdi.

Yıldırım, restoranda bulunan vatandaşlar, çocuklar ve restoran çalışanlarıyla da fotoğraf çektirdi.

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TBMM Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

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