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Yıldırım, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 15:22 | Son Güncelleme

MECLİS Başkanı Binali Yıldırım, yeni yasama yılı törenlerinde Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Nursima ÖZONUR- Gökhan CEYLAN/ANKARA ,(DHA)- MECLİS Başkanı Binali Yıldırım, yeni yasama yılı törenlerinde Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem 2. Yasama Yılı bugün başlıyor. Yeni yasama yılı törenleri kapsamında Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Atatürk Anıtına çelenk bırakırken saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene,Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Meclis Başkanvekilleri, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, TBMM idare amirleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ile milletvekilleri, TBMM idari personeli katıldı.

Görüntü dökümü

Meclis Başkanı çelenk sunması

- saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- detay

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