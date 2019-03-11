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Yıldırım, Bağcılar'da esnafı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 19:01 | Son Güncelleme

Yıldırım, Bağcılar'da esnafı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bağcılar'da esnafı ziyaret etti.

Bağcılar Sancaktepe Yürüyüş Yolu Caddesi'nde esnafı gezerek sorunlarını dinleyen Yıldırım, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Daha sonra seçim otobüsünün üzerinde halka hitap eden Yıldırım, 19 gün sonra seçime gireceklerini belirterek, gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" demek olduğunu ifade eden Yıldırım, "Birliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun diyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Yıldırım, İstanbul'un Türkiye'nin özeti olduğunu anlatarak, "Böyle bir İstanbul'u, cumhuriyetin 100. yılına girerken, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı'nda dünyanın parmakla sayılan büyük şehirleri arasına sokmaya hazır mısınız? Bu 19 günde bütün hemşehrilerilerimizden destek isteyeceğiz. Güçlü gelmemiz lazım. Bağcılar'a rekor yakışır." diye konuştu.

Binali Yıldırım, daha sonra AK Parti ve MHP Bağcılar ilçe başkanlıklarını basına kapalı ziyaret etti.

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Bağcılar binali yıldırım

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