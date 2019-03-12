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Yıldırım, banliyö trenini kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 17:32 | Son Güncelleme

Yıldırım, banliyö trenini kullandı

Yıldırım, banliyö trenini kullandı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Maltepe'den Halkalı'ya kadar banliyö trenini kullandı.

Yıldırım, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının açılışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber Kartal'dan Maltepe İstasyonu'na geldi.

Yıldırım daha sonra Maltepe İstasyonu'nda makinist koltuğuna oturak Halkalı İstasyonu'na kadar banliyö trenini kullandı.

Ayrıca Yıldırım, Kartal Kültür Kolejlerini ziyaret etti. Yıldırım burada öğrencilerle birlikte langırt oynadı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldır banliyö

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