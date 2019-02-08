Yıldırım, Beykoz'da vatandaşlarla buluştu

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Beykoz'da Paşabahçe Camisi'nde kıldı.

Cuma namazını kılmak için Beykoz'a gelen Yıldırım, namaz öncesinde vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Yıldırım cuma namazının ardından, Yılmaz Çakmak adında bir vatandaşın cenaze namazına katıldı. Çakmak'ın yakınlarına başsağlığı dileyen Yıldırım, cami çıkışında vatandaşları da selamladı. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve selfie çektiren Yıldırım, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Cami çıkışından sonra ziyaret ettiği esnafın sorunlarını dinleyen Yıldırım, esnafla sohbet etti ve Karadeniz pidesi yedi. Kıraathaneye de giren Yıldırım, burada da bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaret sonrasında basına açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bugün bütün İstanbulluların cumasını tebrik ediyorum, cumaları mübarek olsun. Bugün Paşabahçe'de hem bir cenaze vardı, buranın eşrafından sevilen bir vatandaş Yılmaz Bey'in cenazesine katıldık. Bu vesileyle Paşabahçelilerle bir araya geldik. Bu bir ayarlanan program değil, kendiliğinden oluşan bir durum. Çok şükür insanlarımızla, hemşehrilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onların öneri ve düşüncelerini alıyoruz. Bizim görevimiz dinlemek. Daha çok dinlemek ve daha az konuşmak."