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Yıldırım: Bu bir yerel seçim, ölüm kalım meselesi değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 18:51 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Büyükçekmece'de sürdürüyor.

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Büyükçekmece'de sürdürüyor. Yıldırım ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal Büyükçekmece'de bir otelde STK temsilcileriyle bir araya geldi. "METROBÜS TAMAM HİÇ MAZERET YOK BURAYA GELECEK" Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "İlk yapacağımız iş metrobüsü Büyükçekmece'ye uzatmak olacak. İlçeyi baştanbaşa kat edecek, 10 tane istasyonu olacak. Günde ortalama 125 bin Büyükçekmeceliye hizmet edecek. Metrodan bahsedildi. Her şeyi açık konuşalım. Metro ile ilgili biraz zamana ihtiyacımız var. Buranın arazisi oldukça sorunlu. Bunun incelenmesi gerekiyor. Yenikapı-Sefaköy-TÜYAP zaten Büyükçekmece sınırına kadar geliyor. Sizin talebiniz biraz daha bu tarafa doğru gelsin, Bulgaristan'a doğru. Buna da bakacağız. Ben hayatımda altından kalkamayacağım bir sözü vermedim. Yapamayacağım işi söylemediğim gibi söz verdikten sonra altında kalmadım. Onun için metro işinde çok acele etmeyin, inceleyeceğiz. Çünkü bana gelen ilk rapor arazinin sıkıntılı olduğu. Başka güzergahlar denenecek. Ama söylendi. Üzerinde çalışacağız. Sizden istirhamım sıkıştırmayın. Nerede metro, hemen bugün dedi yarın nerede diye sormayın. Ama metrobüs tamam hiç mazeret yok buraya gelecek" dedi. "ALIN TERİ HERKESTE VAR" Gençlere girişimcilik atölyeleri kurulacağını belirten Yıldırım, "Gençler bilgisayarla çok uğraşıyor diye sızlanmak yerine o enerjiyi geleceğe, katma değere dönüştürmenin yollarını bulmalıyız. Beraber yapacağız. Gençlerimize girişimcilik atölyeleri kuracağız. Ne demek? Herkes fikrini getirsin, artık para akıl terinde. Alın teri herkeste var. Fark yapabiliyorsanız o zaman kazanıyorsunuz. Herkesin yaptığı işi yapıyorsanız yerinizde sayarsınız" şeklinde konuştu. "İSTANBUL'UN KARARINI VERECEĞİZ" Binali Yıldırım, "Benim sizden istediğim gaza gelmeyin, İstanbul'a başkan seçiyorsunuz, bunun kazası yok. Bu bir yerel seçim, ölüm kalım meselesi değil, İstanbulluyuz, İstanbul'un kararını vereceğiz. Onun için kararımızı verirken en iyi kararı verelim" dedi. OYUNCAK KÜTÜPHANELERİ Binali Yıldırım ve Mevlüt Uysal bu programın ardından yine aynı otelde okul aile birliği üyeleri ve sınıf anneleri ile bir araya geldi. Yıldırım burada yaptığı konuşmasında ise, "Gelişmiş ülkelerde çocukların sosyal, fiziksel, psikolojik gelişimi için oyuncak kütüphaneleri var. İstanbul'un 39 ilçesinde bu oyuncak kütüphanelerinin hepsini kuracağız. Ödünç alınan oyuncaklarla çocuklar sıkılana kadar oynayacak, hem de aileler büyük bir masraftan kurtulacak. İmkanı olan var, olmayan var" dedi. Yıldırım, okulların en büyük probleminin temizlik olduğunu belirterek, "Devlet bu işe para ayırmıyor. Okul aile birliği, çocukların velilerinden para toplanıyor, veren var, vermeyen var, işler yürümüyor. Kafamızda bununla ilgili bir proje var. Hükümetle, Cumhurbaşkanımızla konuşacağız, okulların bu işini belediyeler olarak biz devralacağız. Zaten bazı belediyeler gönüllü yapıyor, ama bunu bir esasa bağlamamız lazım. İşi gönüllülüğe bağladığımız zaman bir yerde iyi oluyor, bir yerde hiç olmuyor, bu işten de çocuklar mağdur oluyor, aileler mağdur oluyor. İmkanı olan var, olmayan var, veren var, vermeyen var. Bu işi bir esasa bağlamamız lazım. 6 bin tane ilave elemana ihtiyaç var. Bunların bir mevzuatına bakıp, bu işi kökünden çözmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

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