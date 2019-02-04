HABER

Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 13:31 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile görüştü.

ANKARA (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile görüştü.

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni? Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?
Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile görüştüYıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile görüştü
CHP'li Öztunç: Sayın Erdoğan gelmediği müddetçe karşımda rakip yokCHP'li Öztunç: Sayın Erdoğan gelmediği müddetçe karşımda rakip yok

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
İmamoğlu ve AK Partili seçmen arasında dikkat çeken diyalog: Sen bulguru ye, iyileşeceksin

Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık

'Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık'

TBMM'de 'Halk Günü' önerisi: Meclis kürsüsüne vatandaş çıkarılsın

Flaş öneri: Meclis'te 'Halk Günü' olsun

Muharrem İnce'den dikkat çeken yerel seçim çıkışı: Memlekete gerçek hainliktir

İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Milliyetçilik' yanıtı

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.