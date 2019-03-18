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Yıldırım: Çanakkale bütün mazlum toplumların ortak zaferidir

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 15:10 | Son Güncelleme

Harun UYANIK/İSTANBUL DHA-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.

Harun UYANIK/İSTANBUL DHA-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü' dolayısıyla Bayrampaşa'da düzenlenen programa katıldı. Burada konuşan Yıldırım, "Siz gençler Türkiye'nin gözbebeğisiniz. Hep birlikte Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının, şehitlerimizin aziz hatırası önünde hürmetle eğiliyorum. Allah onlardan razı olsun. Çanakkale'deki ordu İslam'ın son ordusuydu. Biz Çanakkale'de sadece bir savaş kazanmadık. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini de kazandık. Çanakkale sadece bizim değil bütün mazlum toplumların ortak zaferidir. Çanakkale'de sadece Türk milletini savunmadık. Aynı zamanda bütün Müslümanların istiklalini, onurunu savunduk." dedi.

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