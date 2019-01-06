Yıldırım cenaze törenine katıldı

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özpak'ın babası Fahrettin Özpak'ın cenaze törenine katıldı.

Maltepe Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında saf tutan Yıldırım, merhum Fahrettin Özpak'ın oğlu Salim Özpak ve yakınlarına başsağlığı diledi. Yıldırım, cenaze namazının ardından Özpak'ın tabutuna omuz verdi.

Caminin avlusunda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Öte yandan bir vatandaşın yakınıyla telefonda görüşmesi isteği üzerine Yıldırım, telefonla konuştuğu kişiden kendisi için dua istedi.

