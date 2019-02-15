Yıldırım, cuma namazında vatandaşlarla buluştu

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Kasımpaşa Büyük Camisi'nde kıldı.

Yıldırım, cuma namazı için geldiği Kasımpaşa Büyük Camisi'nde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Caminin girişinde ve çıkışında vatandaşlarla selamlaşan, sohbet eden ve fotoğraf çektiren Yıldırım, ardından Kasımpaşa'daki esnafı ziyaret etti.

Kendisine yoğun ilgi gösteren esnafla da bir süre sohbet eden ve onların sorunlarını dinleyen Yıldırım, ziyaret ettiği lokantada döner de kesti.

