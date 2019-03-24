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Yıldırım Cumhur İttifakı İstanbul Mitinginde konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 17:37 | Son Güncelleme

Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL DHA-CUMHUR İttifakı Büyük İstanbul Mitingi Yenikapı Miting alanında gerçekleştiriliyor.

Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL DHA-CUMHUR İttifakı Büyük İstanbul Mitingi Yenikapı Miting alanında gerçekleştiriliyor. Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katılıyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, mitinge katılanlara hitaben bir konuşma yaptı. Yıldırım, "1994'ten beri gönül coğrafyamızın lideri, mazlumların kardeşi suskun dünyanın sesi Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak İstanbul'a hizmet etme fırsatı bulduğum için rabbime şükrediyorum. İnşallah şehremini olur isem bu hizmetlerin daha fazlasını yapmak için sizlerle beraber olacağım. Siz isterseniz olur mu? Siz isterseniz bu iş tamam mı? Sevgili İstanbullular 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetiyle liderliğiyle hainlere o gece hak ettiği cevabı verdiğinde cumhurbaşkanımızdan sonra ilk görüştüğüm lider Sayın Devlet Bahçeli oldu. Yenikapı'ya ruh veren 15 Temmuz ittifakı, Cumhur ittifakı esasında o gece kuruldu. Şimdi de beka için 'Milli karar Cumhur İstikrar' diyen MHP Devlet Bahçeli ve Cumhurun Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a, bu ittifakı Cumhurun geleceği için İstanbul'un geleceği için devam ettiklerinden dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"İSTANBULLUNUN HAKKINI ALACAĞI BİR YÖNETİMİ ORTAYA KOYACAĞIZ"

Yıldırım, "1994'te bu mübarek şehri nasıl diriltip canlandırdıysak cumhuriyetimizin 100'üncü yılında da İstanbul'u dünyanın yıldızı yapacağız. 31 Mart evet diyor muyuz? İstanbul'u sükunetle ortak akılla, ehliyetle, gönül birliğiyle, tabi ki icraatla hem de yıldırım hızıyla herkesin mutlu olacağı İstanbul'u ve İstanbullunun hakkını alacağı bir yönetimi inşallah ortaya koyacağız. Bu muhteşem tablonun önünde saygı ile eğiliyorum. Bu muhteşem tablo bize bir şey diyor. İstanbul 1 Nisan'ı karşılamaya hazır diyor. Yine bizi mahcup etmediniz. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

"O PARTİDEN BU PARTİDEN DİYE AYIRMADAN HERKES İÇİN HİZMET GÖTÜRECEĞİZ"

Yıldırım konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu meydan da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ışığı parlıyor. Ak Partinin ışığı parlıyor. MHP'nin üç hilali dalgalanıyor. Bu meydan da cumhuriyet ittifakının gür sesi yankılanıyor. Hepinize minnettarım. Sergilediğiniz bu muhteşem tablodan gurur duyuyoruz güç alıyoruz. Şu ana kadar azimle gayretle nasıl çalıştıysam nasıl liderimizle, Cumhurbaşkanımızla yolları bölüp gönülleri birleştirdiysek hava yolunu halkın yolu yaptıysak muhteşem eserleri Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, hızlı treni, dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a nasıl kazandırdıysak, 3'üncü Köprüyü nasıl kazandırdıysak gelecek 5 yılda da sizin desteğinizle aziz İstanbul'a aynı heyecanla aynı kararlılıkla hizmet edeceğime Yenikapı'da sizlerin huzurunda söz veriyorum. Bizden sizden o partiden bu partiden diye ayırmadan herkes için hizmet götüreceğiz. Herkes için çalışacağız. Çünkü bize yakışan çalışmak ve İstanbulluya hizmet etmektir. Siz mutlu olursanız daha çok mutlu olacağım. Kayırmak yok. Ötekileştirmek yok. Bizim inancımızda birlik var beraberlik var. Kardeşlik var. Birlikte Türkiye olmak var. Türkiye'yi cennet yapan bu güzel duygulardır. İstanbul'u da cennetten bir köşeye dönüştürmek işte bu anlayışla mümkün olacak. Birbirimizi daha çok seveceğiz. Daha çok kaynaşacağız."

"SANDIKTAN BÜYÜYEN TÜRKİYE ÇIKACAK"

Yıldırım, "Bu milletin iyiliğin ve güzelliğin ta kendisidir. Sizler mütevazi samimi çalışkan Anadolu insanlarısınız. Türkiye insanlığın merhametin son kalesidir. Bir hafta sonra sandığa gidiyoruz. Nasıl bir İstanbul'da yaşamak istediğimizi cümle aleme göstermeye hazır mısınız? Vereceğiniz her oy İstanbul'un aydınlık yarınları demek. Daha çok iş daha çok aş bereket daha çok öğretim demek. Daha rahat daha kolay bir ulaşım demek. Daha konforlu bir yaşam demek. Mühür sizde sandıktan kardeş İstanbul çıkacak buna var mısınız? Sandıktan güçlü üreten İstanbul çıkacak buna var mısınız? Sandıktan tecrübe çıkacak. Sandıktan büyüyen Türkiye çıkacak. Bana güvendiğinizi biliyorum. Size daha mutlu daha huzurlu daha güvenli bir şehir bir İstanbul sözü veriyorum. İşte bu söz Yıldırım sözüdür." diye konuştu.

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