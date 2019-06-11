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Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı: Elinde kanıt yoksa özür dilesin

SEÇİM HABERLERİ  | 11.06.2019 23:14 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, İmamoğlu'nun "Sayın Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş" iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yıldırım, böyle bir girişiminin olmadığını söyleyerek İmamoğlu'ndan bu ifade için özür dilemesini istedi.

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı: Elinde kanıt yoksa özür dilesin

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, NTV canlı yayınında "Bir gazeteci bir adaya hangi soruları özgürce sorabiliyorsa, aynı duyguları bir başka adaya da hissettirerek sorularını hazırlayabilmeli diye düşünüyorum. Benim bakışım bu. Bu konuda çok netim ama Sayın Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş. Danışmanıma bu ifadelerimi söyledim. Biz müdahale eden değil sadece gözetleyen konumda olalım." ifadelerini kullandı.

YILDIRIM: BUNUN ADI BASİTLİKTİR

Ekrem İmamoğlu'nun bu iddiasına Yıldırım'dan tepki geldi.

İşte Yıldırım'ın o açıklamaları:

CHP adayı biraz önce ortak canlı yayınla ilgili "Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi" diyor. Sonra da kendisine tarafların yalanlaması iletildiğinde "öyle değilse yanlış anlamışım" diyor.

Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir.


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