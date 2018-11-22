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Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 17:05 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz'deki tek yanlı arama faaliyetlerine ilişkin bir açıklama yapan Binali Yıldırım, "Büyük petrol şirketleri ayağını denk almak mecburiyetinde" dedi. Yıldırım, "Her türlü oldubittiye Türkiye anında karşılık verir" ifadesini de kullandı.

Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Doğu Akdeniz'de tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin bir açıklama geldi.

Yıldırım, "Kıbrıs Adası etrafındaki münhasır ekonomik bölge de dahil uluslararası sularda her türlü deniz altı kaynakların ortaya çıkarılmasında mutlaka ve mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney'in anlaşması gerekiyor" dedi.

"Bu, bir kırılma noktasıdır" ifadesini kullanan Yıldırım, "Bu konuda araştırma yapacak büyük petrol şirketleri ayağını denk almak mecburiyetindedir" diye konuştu.

TBMM Başkanı şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'de KKTC'nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldubittiye Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar. Denizlerdeki hak ve menfaatlerimizden bir milim bile geri adım atmayacağımızı cümle alem bilmelidir."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Doğu Akdeniz

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
YAV HE HE.YESİNLER SİZİN BOŞBELEŞ RACONLARINIZI.ADAMLAR SONDAJI VURMUŞ,BUNLAR YOK ŞÖYLE YOK BÖYLE
Yavv he he he binali he.. sanki makinelerin çoktan işlemeye başladığını bilmiyorsun? yav he size
ege deki adalar konusunu çözdüğünüz gibimi çözeceksiniz...doğu akdeniz de ki bölgemizi kaça satacaksınız...
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