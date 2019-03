Yıldırım Demirören: Türkiye'miz büyüdükçe Demirören Holding de büyüdü ve büyümeye devam ediyor (2)

Gülseli KENARLI- Güven USTA / İstanbul DHA - DEMİRÖREN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, "Bu başarıya; kurucumuz, ebedi başkanımız Sayın Erdoğan Demirören'in yüzde 100 yerli ve milli sermaye ilkesi ile ulaştık. Ekonomik ve endüstriyel kalkınmanın en zorlu ve çetin 60 yılında memleketimize olan inancımıza bir an dahi kaybetmeden bu topraklara yatırım yapmaya devam ettik. Türkiye'miz büyüdükçe Demirören Holding de büyüdü ve büyümeye devam ediyor" dedi. Milangaz 2019 Bayi Toplantısı "Tam gaz ileri" sloganıyla gerçekleştirildi. Şişli'de bir otelde düzenlenen toplantıya Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Meltem Demirören Oktay, Yıldırım Demirören'in oğlu Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören, Meltem Demirören Oktay'ın oğulları Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Oktay, Murat Oktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Kubat, Koray Yanç ve Nejdet Hüddam ile Milangaz bayileri katıldı. Toplantının başında Demirören Holding Kurucu Başkanı merhum Erdoğan Demirören anısına bir video gösterimi yapıldı. "TÜRKİYE'MİZ BÜYÜDÜKÇE DEMİRÖREN HOLDİNG DE BÜYÜDÜ VE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR" Programın açılış konuşmasını Yıldırım Demirören yaptı. Demirören, "Sayın Erdoğan Demirören'i rahmet ve minnetle anıyorum" diyerek sözlerine başladı. Demirören, "Tüm teşkilatımız ve siz değerli iş ortaklarımızla emin adımlarla ve durmaksızın çalışarak yolumuza devam etmemiz ana ilkemizdir. Demirören Holding, 60 yılı aşkın geçmişinde ülke ekonomisine katma değer sağlamış, onlarca yatırımı hayata geçirmiş, binlerce kişiye istihdam sağlamıştır. Bu başarıya; kurucumuz, ebedi başkanımız Sayın Erdoğan Demirören'in yüzde 100 yerli ve milli sermaye ilkesi ile ulaştık. Ekonomik ve endüstriyel kalkınmanın en zorlu ve çetin 60 yılında memleketimize olan inancımıza bir an dahi kaybetmeden bu topraklara yatırım yapmaya devam ettik. Türkiye'miz büyüdükçe Demirören Holding de büyüdü ve büyümeye devam ediyor" dedi. "BUGÜNLERE SİZLERİN EMEĞİ, ALIN TERİ VE İNANCIYLA GELDİK" "Başarılar, kazançlar elbette gurur verici" diyen Yıldırım Demirören, "Ancak iş birliğimizi daha kıymetli kılan nedir derseniz; ortak hedef, ortak bir aile gibi el ele koşmaktır. Enerji alanındaki ilk yatırımımız, ilk göz ağrımız Milangaz, pek çoğu kuruluşundan bu yana devam eden iş ortaklarımızla beraber 47 yıl içerisinde büyüdü, güçlendi. Yani bizler bugünlere sizlerin emeği, alın teri ve inancıyla geldik. Siz değerli ortaklarımızın varlığı, ülkemizin dört bir yanına ulaşmamızı sağladı. Dile kolay her gün Edirne'den Ardahan'a, Trabzon'dan Hatay'a 81 vilayette, 45 bin eve ulaşıyoruz. Bu ayda 1 milyon, yılda 12 milyon hane demektir. Artık daha büyük bir hedefe birlikte koşacağız. Amacımız hep beraber Milangaz'ı sektöründe lider yapmak. İşte bu yüzden, 'Hep beraber el ele tam gaz ileri' diyoruz. Demirören Holding olarak enerjiden turizme, medyadan otomotive, eğitimden sanayiye, gayrimenkulden teknolojiye kadar bir çok sektörde faaliyet bütünlüğü içerisinde Türk ekonomisine fayda sağlıyor, katma değer üretiyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörler ile Türkiye çapında, 75 milyondan fazla insana bire bir dokunuyoruz. Bunun yarattığı sinerji, tüm markalarımızın birlikte güçlenmesine vesile oluyor. Sektörel çeşitliliğimizi gün geçtikçe artıyoruz. Demirören ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi olan gençlerimizin vizyonundan, global bakış açılarından azami surette istifade ediyoruz. Yeni yatırım alanlarına yöneliyoruz. Bu da Demirören Holding'in yıllara yenilmeyen, dinamik bir kurum olmasını sağlıyor. Bizler burada, sizlerle paylaştığımız ortak varlığımızı, Demirören adını büyütmek ve güçlendirmek için çalışırken, sizler de markalarımızı ülkenin dört bir yanına yaymak için canla başla çalışıyorsunuz. Bu nedenle sizlerin varlığı ve inancıyla gelecekte büyük başarılara imza atacağımıza olan inancımız tamdır" şeklinde konuştu. "MİLANGAZ TÜRKİYE'DE ZİRVEDEDİR, BİRİNCİDİR" Demirören'in konuşmasının ardından, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Koray Yanç söz aldı. Yanç, 2018 yılı faaliyet değerlendirmesi yaptığı konuşmasında, "Türkiye'nin 2018 yılında 4 milyon tonun üzerinde tüketimi var. Bunun yaklaşık 725 bin tonu Milangaz. Bunun 391 bin tonu bizim kendi satışlarımız. Bunlar tüp ve otogaz satışları. Ama Türkiye'de akaryakıt sektöründeki ilk 5 firmanın 4'nün tedarikçisi Milangaz'dır. Bunu çoğu insan bilmez. Ama enerji piyasasının ana raporlarında görürseniz Milangaz'ın oradaki 5 büyük tedarikçinin 4'ünün ikmalini yaptığını ve toptan ticaretinde Milangaz Türkiye'de zirvededir, birincidir" şeklinde konuştu. "TEK TÜRKİYE, TEK BAYRAK, TEK MİLLET OLARAK GİDECEKSEK BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR" Bayilerin fikirlerinin dinlenmesinin ardından Yıldırım Demirören kısa bir konuşma daha yaptı. Yıldırım Demirören, "Erdoğan Bey'in sloganı vardı, bizim gurur duyduğumuz bir olay, 'yüzde 100 yerli sermaye'. Onun için hepimizin birbirine sahip çıkması kadar güzel, doğal bir şey yok. Rahmetli bize şunu öğretti; ben ve kardeşim çocuklarımıza bunu öğretiyoruz. Evimize rızk giriyorsa, sizlerin rızkı giriyor, yani sizler bizim velinimetimizsiniz. Biz öyle büyüdük. Sizleri bir aile olarak bize gösterdi. Ben de çocuklarıma hep aynı şeyi söylüyorum; sizler var oldukça, bizler var olacağız. Bugün Demirören Grubu yabancılarla bu mücadelesine sonuna kadar devam edecek. Tek Türkiye, tek bayrak, tek millet olarak gideceksek birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Birbirimizin sinerjisinden faydalanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. BAYİLERE PLAKET VERİLDİ Programda 35 yılını dolduran bayilere, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Meltem Demirören Oktay ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Koray Yanç tarafından plaket verildi.