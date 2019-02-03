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Yıldırım: Diğer ittifak içinde maskeli adaylar var

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.02.2019 20:50 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Millet İttifakı’nı eleştirerek, "Yolları böldük hayatları birleştirdik.

Yıldırım: Diğer ittifak içinde maskeli adaylar var

Besti KARALAR- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Millet İttifakı’nı eleştirerek, "Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz. Diğer ittifak içinde maskeli adaylar var. Kaldırınca HDP gözüküyor, indirince CHP gözüküyor. Kimse yemez, milletimiz yemez" dedi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Altındağ Belediyesi’nin himayelerinde gerçekleştirilen Erzincan Dayanışma Derneği yeni binasının açılış törenine katıldı. Açılış töreninde toplanan kalabalığa hitap eden Yıldırım, İstanbul’dan Erzincan Derneği yeni binasının açılışını yapmak için geldiğini söyledi.
‘ERZİNCAN DEYİP GEÇMEYİN’
Yıldırım, Ankara nüfusunun önemli bir bölümünü Erzincanlıların oluşturduğunu belirterek, "İnsanlarımızın gurbette memleket hasretini gidermeyi sağlayacak bu dernek binasının açılışını yapacağız. Erzincan deyip geçmeyin. Yakında seçim var. 5 yıllığına her yerde belediye başkanı, muhtarlar seçilecek. Erzincanlılar, İstanbul’daki akraba dostlara haber salın beni unutmasınlar” dedi.
‘ERKEN TERHİSTEN VER ELİNİ İSTANBUL’
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 18 Şubat’ta Meclis Başkanlığı görevini bırakacağını anımsatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:
"18 Şubat’tan itibaren TBMM görevini tamamlayacağım, erken terhisten ver elini İstanbul. Seçimler önemli, her seçim yeni heyecan yeni umutları beraberinde getirir. Millet bizi biliyor. 1994’te Cumhurbaşkanımız ile beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başladık. Daha sonra yolculuğumuz AK Parti’nin kuruluşu ile başladı. 16 yıl içinde Rabbimiz nasip etti milletimiz destek verdi. Milletvekilliği, Bakanlık, Başbakanlık şimdide Meclis Başkanlığı yapmak nasip oldu. Bu süreleri boşa geçirmedik. Bugüne kadar, bundan sonra da milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz. 1 Nisan’da inşallah sonuç alırsak, o zaman durmak yok yola devam."
'DİĞER İTTİFAK’IN MASKESİ VAR'
Yıldırım, CHP ve İYİ Parti’nin kurduğu 'Millet İttifakı'nı eleştirerek, şunları söyledi: "Millet bizi biliyor. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz, ama Türkiye’yi böldürtmeyiz. Şimdi bakıyoruz; diğer ittifaklarda maskeli adaylar var. Maskeyi kaldırınca HDP gözüküyor, kapatınca CHP gözüküyor. Millet bunu yemez, hiç kimse hayal görmesin"
Yapılan konuşmanın ardından derneğin açılışı gerçekleştirildi.

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Yıldırım: Diğer ittifak içinde maskeli adaylar var

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