Yıldırım: Dış ticarette ulusal para kullanılması teklifini önemsiyor ve destekliyoruz (2)

'EGEMEN PARA ÜZERİNDEN BASKI KURMA GİRİŞİMLERİNE DİKKAT ÇEKTİK'

TBMM'nin ev sahipliğinde, 'Avrasya'da Ekonomik İşbirliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma' temasıyla düzenlenen Avrasya Meclis Başkanları Üçüncü Toplantısı, Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki Kaya Palazzo Otel'de kapanış oturumu ile sona erdi. Oturumun ardından TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Güney Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Moon Hee Sang ve Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin kameraların karşısına geçerek toplantıyı değerlendirdi.

YOL HARİTASI ÜZERİNDE ANLAŞMA

Binali Yıldırım, yol haritası üzerinde mutabık kaldıklarını belirterek, Antalya'da hayati bir toplantı yaptıklarını söyledi. Gelecek yıl 4'üncüsü düzenlenecek toplantının Kazakistan'da yapılacağını belirten Yıldırım, Avrasya bölgesinin dünya nüfusunun yüzde 60'ından fazlasına sahip olduğunu dile getirdi. Yıldırım, "Bu toplantıdan çıkan ses dünyanın genelini etkileyecek güçtedir. Avrasya, dünyanın omurgasıdır. 3 semavi dinin merkezidir. Bütün medeniyetler bu coğrafyada meydana gelmiştir. İpek ve Baharat yolu bu bölgeden geçmektedir. Toplantı konusunu az gelişmiş ve ekonomik kalkınma farklılıkları, terörle mücadele ve iklim değişikliklerine ayırdık" dedi.

'BAŞKA DÜNYA YOK'

Başka gidecek bir dünya olmadığına vurgu yapan Yıldırım, "Dünyaya gözümüz gibi bakmamız lazım. Bütün yaratıkların korunması için seferber olmalıyız. Mevsimlerin birbiri ile karışmış olması iklim değişimin açık göstergeleridir. Yapacağımız çalışmalar insanlığın geleceğine yön verecektir. Barış, huzur ve refaha ulaşmak için ortak bir hedefle zorlukların üstesinden gelebiliriz. Söyleyecek sözü olan herkes toplantıda görüşlerini paylaştı. Ortak bir bildiri konusunda titiz, sabırlı ve yoğun bir çalışma ile anlaştık. Anlaşılan hususlar ortak bildiriye yansıdı. 39 ülkenin her ülkenin isteklerini tek tek karşılanmasının imkanı yok. Önemli olan bölgenin bütün sorunlarını içeren, ortak kaygıları ve beklentileri bir paydada birleştirmek" diye konuştu.

'PARA KENDİ HUKUK SİSTEMİNİ YARATAMAYACAK'

Binali Yıldırım, toplantıda özellikle ulusal paralarla ticaretin teşvik edilmesi, düzensiz göçe daha fazla ilgi gösterilmesi, yeni işbirliği alanlarının oluşturulması, 2030 sürdürülebilir kalkınma gündemine desteklerinin bildiride güçlü şekilde yer aldığını aktardı. Suriye krizinde bütün tarafların sivillerin hayatını tehlikeye atacak adımlardan kaçınılması konusunda uluslararası camiayı daha dikkatli olmaya davet ettiklerini dile getiren Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Uluslararası ticaret alanında yaşanan olumsuzluklar, özellikle korumacılık eğilimleri, ekonomik manipülasyonlar, egemen para üzerinden baskı kurma girişimleri konusunda Avrasya kamuoyunun dikkatini çektik. Bazı ülkelerin iç hukukun, uluslararası hukukun üstüne çıkarılamayacağını, paranın kendi hukuk sistemini yaratamayacağını, tek taraflı yaptırımlara herkesin uymasını beklenmemesi gerektiğini ve hukuki olmadığını ifade ettik. Siber güvenliğin giderek yaygınlaşan çok taraflı bir sorun haline geldiğini teyit ettik. Bu konuda küresel koordinasyonun artırılması gereğini vurguladık."

RUSYA İLE YENİ ANLAŞMA

Toplantı kapsamında Rusya Federasyonu Federal Meclisi ile TBMM arasında üst düzeyli ortak komisyon kurulmasına dair mutabakat zaptını imzaladıklarını dile getiren Yıldırım, her alanda gelişmekte olan Türkiye- Rusya ilişkilerinin parlamentolar arasında işbirliği güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Yıldırım, en kısa sürede mutabakat zabtının öngördüğü ortak komisyon kurulacağını söyledi.

'KAZAN KAZAN ORTAKLIĞI'

Güney Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Moon Hee Sang da üçüncü toplantının şehir kadar (Antalya) güzel sonuçlandığını kaydetti. Sang, "Bu toplantılar küresel hale geldi, Avrasya'nın ötesine geçmeye başladı. Çok güçlü şekilde işbirliği oluşturduk. Kore yarımadasında ortak bir noktada anlaştık. Herkes bu konuda mutabık oldu. Kazan kazan ortaklıkların kurulmasına katkı sağlayacağız" dedi.

RUS BAŞKAN ABD'Yİ ELEŞTİRDİ

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ise ciddi meselelerin müzakere edildiğini anlattı. Her ülkenin keskin sorunları gündeme getirdiğini belirten Volodin, şöyle konuştu:

"Buradaki konuşmalar, Avrupa Parlamentosu'nda yapılamazdı. Uzun süredir konuşulmayan konular gündeme geldi. Anahtar meselelerde tekçi yaklaşımların doğru olmadığına vardık. ABD'nin tekçi yapısı onlara da zarar verecektir. Dolar üzerinden spekülasyon yapılmayacağını düşünüyorduk ama hayat böyle olmadığını gösterdi. Meydan okumalara cevap verilebilir. Bu toplantının formatını korumalıyız. Bu özgürlüğü ve açıklığı kaybetmemeli."

Toplantının ardından dört başkan, birlikte el ele tutuşarak poz verdi.

