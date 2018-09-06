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Yıldırım düşen 2 katlı ahşap ev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 11:42 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde yıldırım düşen 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yıldırım düşen 2 katlı ahşap ev yandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde yıldırım düşen 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Kargı köyünde sabah saatlerinde Bekir Kargı'ya ait 2 katlı evin çatısına yıldırım düştü. Alev alan çatı, yanmaya başladı. İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını civardaki evlere sıçramadan söndürdü. Yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

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Yıldırım düşen 2 katlı ahşap ev yandıYıldırım düşen 2 katlı ahşap ev yandı

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