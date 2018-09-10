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Yıldırım düşen ağaç yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 10:10 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yıldırım düşen çam ağacı yandı.

Ahmet ACAR- KAŞ(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yıldırım düşen çam ağacı yandı. Çeşme Mahallesi Kaklıkağzı Mevkisi Canerler Çıkmazı'ndaki ormanlık alandaki çam ağacına, dün saat 15.00 sıralarında yıldırım düştü. Yaklaşık 18 metre uzunluğundaki ağaç gövdesinden alev alarak yanmaya başladı. Bölgede seracılık yapan Ali Caner durumu Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

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