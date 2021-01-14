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Yıldırım düşen evde yangın çıktı

14.01.2021 17:54 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yıldırım düşen evde yangın çıktı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yıldırım düşen evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında Göçük Mahallesi’nde Mustafa Tuncer’e ait eve, yıldırım düşmesinin ardından yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Alevlerin sardığı evde yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

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