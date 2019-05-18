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Yıldırım düşen hurdacıda yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 11:28 | Son Güncelleme

ANTALYA'da hurda araç parçası satışı yapılan bir iş yerinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Yıldırım düşen hurdacıda yangın çıktı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da hurda araç parçası satışı yapılan bir iş yerinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yükselen siyah dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Kepez ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur sırasında Sütçüler Mahallesi'nde Selahattin Çetinkaya'ya ait hurda otomobil parçası satışı yapılan iş yerine yıldırım düştü. Yıldırım, yangına neden oldu. Alevler kısa sürede yayılarak iş yerinin büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yolu trafiğe kaparak önlem alırken, yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın sırasında yükselen siyah duman ise kentin pek çok noktasından görüldü.
İş yeri sahibi Selahattin Çetinkaya, "Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede alevler her tarafı sardı. Bir taraftan yangına müdahale ederken, bir taraftan da içerdeki köpeklerimizi kurtardık. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını çevreye zarar vermeden söndürdü" dedi.

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Yıldırım düşen hurdacıda yangın çıktıYıldırım düşen hurdacıda yangın çıktıYıldırım düşen hurdacıda yangın çıktıYıldırım düşen hurdacıda yangın çıktı

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