Yıldırım düşen ormanlık alanda korkutan yangın

Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangınına 2 helikopter ile havadan müdahale sürüyor.

Seydikemer'in kırsal Ören Mahallesi Karakaya Tepesi mevkisinde, bugün saat 15.00 sıralarında, yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2 helikopter sevk edildi. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle karadan ulaşımın mümkün olmadığı yangın korkuturken, havadan müdahale sürüyor.

