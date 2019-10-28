Yıldırım düşen ormanlık alanda korkutan yangın (2)

S\u00d6ND\u00dcR\u00dcLD\u00dc\nMu\u011fla'n\u0131n Seydikemer il\u00e7esinde, y\u0131ld\u0131r\u0131m d\u00fc\u015fmesi sonucu ormanl\u0131k alanda \u00e7\u0131kan yang\u0131n, ekiplerin m\u00fcdahalesiyle s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc. Yang\u0131nda 5 d\u00f6n\u00fcm orman alan\u0131n zarar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc belirtildi, \nSedat \u00dcNAL\/SEYD\u0130KEMER (Mu\u011fla), (DHA)PARTNERSelda Ba\u011fcan metroda g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi! Ebru Polat yorumlad\u0131Fidan dikme etkinli\u011fine Mu\u011fla haz\u0131rTrump'tan 'Ba\u011fdadi' a\u00e7\u0131klamas\u0131
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