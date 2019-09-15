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Yıldırım düşen ormanlık alanda yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 16:54 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta yıldırım düşen ormanlık alanda yangın çıktı.Yangın, Andırın ilçesine bağlı Köşürge Mahallesi’nde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta yıldırım düşen ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın, Andırın ilçesine bağlı Köşürge Mahallesi’nde meydana geldi. Sağanak yağmurla birlikte bölgeye düşen yıldırımlar, kuru otların tutuşmasına neden oldu. Gözcü kulelerindeki görevlilerin ihbarı üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter, 4 arazöz ve 2 su tankı ile yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar görürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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