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Yıldırım düşerek yangın çıkan çiftlikte 500 yavru hindi yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 23:03 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde bir hindi üretim çiftliğine düşen yıldırımın çıkardığı yangında 500 kadar yavru hindi yanarak öldü.

TAVŞANLI(Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde bir hindi üretim çiftliğine düşen yıldırımın çıkardığı yangında 500 kadar yavru hindi yanarak öldü.

Tavşanlı ilçesi Tepecik Beldesi yakınlarında H.Ş.'ye ait bir hindi üretim çiftliğine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çiftlikteki çalışanların ihbarıyla çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri çiftliğe sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüyerek üretim çiftliğini tamamen sardı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında üretim çiftliği kullanılmaz hale gelirken, içindeki 500 kadar yavru hindi yanarak öldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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