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Yıldırım düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 12:55 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 kez üst üste yıldırım düşen Ahmetli Atık su Arıtma Tesisi’ndeki o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yıldırım düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 kez üst üste yıldırım düşen Ahmetli Atık su Arıtma Tesisi’ndeki o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Ekipler, yıldırım düşmesi sonucu arızalanan elektrik sistemine hızlı bir şekilde müdahale edilerek tesisi çalışır hale getirildi.
Manisa’nın Ahmetli Atık su Arıtma Tesisinde 12 Haziran Çarşamba Günü saat 15.40 sıralarında aynı noktaya 3 kez üst üste yıldırım düştü. Yıldırım düşme anları ise tesisin güvenlik kameralarına yansıdı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle tesise düşen yıldırımlar bazı elektrik sistemlerinde arızaya neden olurken, MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin anında müdahalesi ile elektrik tesisatının tamiri yapılarak çalışır hale getirildi.
Tesisteki sorunun hızlı bir şekilde giderildiğini belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Çarşamba günü etkili olan yağış nedeniyle Ahmetli Atık su Arıtma Tesisimizdeki aynı noktaya üst üste 3 kez yıldırım düştü. Yıldırım düşmesinin ardından tesisimizin bazı elektrik sistemlerinde arıza meydana geldi. Ekiplerimiz herhangi bir sorun yaşanmaması adına anında müdahale ederek, bakım onarım ve yenileme çalışması yaptı. Tesisimiz her zaman olduğu gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor” dedi.

Yıldırım düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Yıldırım düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Yıldırım düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Yıldırım düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı

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