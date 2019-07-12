Yıldırım düşmesi sonucu ölen baba-kız toprağa verildi

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde, kurutmaya bıraktıkları tütünü yağmurdan korumak için üzerine naylon örtü sererken yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitiren çiftçi Bayram Türkmen (46) ve kızı Tülin Türkmen (15), gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Tülin Türkmen'in tabutuna gelinlik serildi.
Kınık'ın kırsal Taştepe Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası Bayram Türkmen, dün saat 02.00 sıralarında aniden sağnak başlaması üzerine kızı Tülin Türkmen ile Hamzalı Mahallesi, Su Deposu Mevkisi'nde kurumaya bıraktıkları tütünlerinin üzerine, naylon örtü sermek istedi. Bu sırada yıldırım düşmesi sonucu baba- kız ağır yaralandı. Yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba- kızın yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Baba- kızın cesetleri, önce Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Morgu'na, ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
TABUTUNA GELİNLİĞİ SERİLDİ
Yapılan otopsinin ardından baba- kızın cenazesi bugün yakınları tarafından teslim alınarak Kınık'ın Taştepe Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Cenazeler evin önüne getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Yaşamının baharında hayata gözlerini yuman Tülin Türkmen'in tabutunun üzerine gelinlik serildi. Duanın ardından, baba-kız için helallik istendi.
Daha sonra baba-kızın tabutları omuzlara alınarak Taştepe Cemevi'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Kınık Belediye Başkanı AK Parti'li Sadık Doğruer, DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe, Kınık İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Oral Kaymak, Kınık İlçe Emniyet Müdürü Kenan Akgöllü, Türkmen ailesinin yakınları ve çok sayıda köylü katıldı.
Burada Bayram Türkmen ve kızı Tülin Türkmen için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı.
EŞİ VE KIZININ ARDINDAN GÖZYAŞI DÖKTÜ
Namaz kılınmasının ardından cenazeler Taştepe Mezarlığı'na götürülürken, Birsen Türkmen, eşi ve kızı için gözyaşı döktü. Eşi ve kızının tabutlarının konulduğu cenaze aracının arkasına binmek isteyen Birsen Türkmen'e yakınları engel olup, sakinleştirmeye çalıştı. Baba- kızın cenazeleri daha sonra mezarlığa götürülüp, yan yana toprağa verildi.
YAŞAMI DRAM DOLU
Yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitiren Bayram Türkmen'in aslen Kınık'ın Büyükoba Mahallesi'nden olduğu, 15 yaşındayken anne ve babasının vefatının ardından Taştepe Mahallesi'ne çoban olarak geldiği, burada kendini sevdirmesi üzerine Muhtarlık tarafından kendisi için ev yapılıp, evlendirildiği ve bu evlilikten 5'i kız 7 çocuğu olduğu öğrenildi. Türkmen'in maddi durumunun yetersiz olması nedeniyle, birlikte can veren kızı Tülin Türkmen'i 7'nci sınıftan sonra okutamadığı da belirtildi.
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