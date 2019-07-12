HABER

Yıldırım düşmesi sonucu ölen baba-kız toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 17:13 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kınık ilçesinde, kurutmaya bıraktıkları tütünü yağmurdan korumak için üzerine naylon örtü sererken yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitiren çiftçi Bayram Türkmen (46) ve kızı Tülin Türkmen (15), gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde, kurutmaya bıraktıkları tütünü yağmurdan korumak için üzerine naylon örtü sererken yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitiren çiftçi Bayram Türkmen (46) ve kızı Tülin Türkmen (15), gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Tülin Türkmen'in tabutuna gelinlik serildi.

Kınık'ın kırsal Taştepe Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası Bayram Türkmen, dün saat 02.00 sıralarında aniden sağnak başlaması üzerine kızı Tülin Türkmen ile Hamzalı Mahallesi, Su Deposu Mevkisi'nde kurumaya bıraktıkları tütünlerinin üzerine, naylon örtü sermek istedi. Bu sırada yıldırım düşmesi sonucu baba- kız ağır yaralandı. Yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba- kızın yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Baba- kızın cesetleri, önce Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Morgu'na, ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

TABUTUNA GELİNLİĞİ SERİLDİ

Yapılan otopsinin ardından baba- kızın cenazesi bugün yakınları tarafından teslim alınarak Kınık'ın Taştepe Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Cenazeler evin önüne getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Yaşamının baharında hayata gözlerini yuman Tülin Türkmen'in tabutunun üzerine gelinlik serildi. Duanın ardından, baba-kız için helallik istendi.

Daha sonra baba-kızın tabutları omuzlara alınarak Taştepe Cemevi'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Kınık Belediye Başkanı AK Parti'li Sadık Doğruer, DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe, Kınık İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Oral Kaymak, Kınık İlçe Emniyet Müdürü Kenan Akgöllü, Türkmen ailesinin yakınları ve çok sayıda köylü katıldı.

Burada Bayram Türkmen ve kızı Tülin Türkmen için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı.

EŞİ VE KIZININ ARDINDAN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Namaz kılınmasının ardından cenazeler Taştepe Mezarlığı'na götürülürken, Birsen Türkmen, eşi ve kızı için gözyaşı döktü. Eşi ve kızının tabutlarının konulduğu cenaze aracının arkasına binmek isteyen Birsen Türkmen'e yakınları engel olup, sakinleştirmeye çalıştı. Baba- kızın cenazeleri daha sonra mezarlığa götürülüp, yan yana toprağa verildi.

YAŞAMI DRAM DOLU

Yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitiren Bayram Türkmen'in aslen Kınık'ın Büyükoba Mahallesi'nden olduğu, 15 yaşındayken anne ve babasının vefatının ardından Taştepe Mahallesi'ne çoban olarak geldiği, burada kendini sevdirmesi üzerine Muhtarlık tarafından kendisi için ev yapılıp, evlendirildiği ve bu evlilikten 5'i kız 7 çocuğu olduğu öğrenildi. Türkmen'in maddi durumunun yetersiz olması nedeniyle, birlikte can veren kızı Tülin Türkmen'i 7'nci sınıftan sonra okutamadığı da belirtildi.

Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!
Bakan Akar'dan S-400 açıklaması!Bakan Akar'dan S-400 açıklaması!
Bakan Kurum 'Karadeniz İklim Değişikliği Eylem Planı'nı açıkladı (2)Bakan Kurum 'Karadeniz İklim Değişikliği Eylem Planı'nı açıkladı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

NATO’dan S-400 açıklaması

NATO’dan S-400 açıklaması

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması

Bakan Akar'dan S-400 açıklaması!

Milyonlarca kişinin kimlik bilgisine ulaşan suç örgütü çökertildi

Milyonlarca kişinin kimlik bilgisine ulaşan suç örgütü çökertildi

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte S-400 teslimatından ilk görüntüler

Bakanlık paylaştı! S-400'ler böyle geldi

Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!

Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca...

Son dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'ya ağır darbe

İstanbul'da midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.