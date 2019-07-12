Yıldırım düşmesi sonucu ölen baba-kız toprağa verildi

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde, kurutmaya bıraktıkları tütünü yağmurdan korumak için üzerine naylon örtü sererken yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitiren çiftçi Bayram Türkmen (46) ve kızı Tülin Türkmen (15), gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Tülin Türkmen'in tabutuna gelinlik serildi.

Kınık'ın kırsal Taştepe Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası Bayram Türkmen, dün saat 02.00 sıralarında aniden sağnak başlaması üzerine kızı Tülin Türkmen ile Hamzalı Mahallesi, Su Deposu Mevkisi'nde kurumaya bıraktıkları tütünlerinin üzerine, naylon örtü sermek istedi. Bu sırada yıldırım düşmesi sonucu baba- kız ağır yaralandı. Yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba- kızın yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Baba- kızın cesetleri, önce Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Morgu'na, ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

TABUTUNA GELİNLİĞİ SERİLDİ

Yapılan otopsinin ardından baba- kızın cenazesi bugün yakınları tarafından teslim alınarak Kınık'ın Taştepe Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Cenazeler evin önüne getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Yaşamının baharında hayata gözlerini yuman Tülin Türkmen'in tabutunun üzerine gelinlik serildi. Duanın ardından, baba-kız için helallik istendi.