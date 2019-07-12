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Yıldırım düşmesi sonucu ölen baba ve kızına en acı veda

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 16:43 | Son Güncelleme

İzmir’in Kınık ilçesinde, sağanak yağış sırasında tarlalarındaki tütünün ıslanmasını önlemek isterken yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitiren Bayram Türkmen ile 14 yaşındaki kızı Tülin Türkmen gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yıldırım düşmesi sonucu ölen baba ve kızına en acı veda

İzmir’in Kınık ilçesinde, sağanak yağış sırasında tarlalarındaki tütünün ıslanmasını önlemek isterken yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitiren Bayram Türkmen ile 14 yaşındaki kızı Tülin Türkmen gözyaşları arasında toprağa verildi. 14 yaşındaki Tülin’in tabutuna gelinlik duvağı örtülmesi ise yürekleri dağladı.
Kınık ilçesi Hamzalı Mahallesi’nde, tütüncülük yaparak geçimlerini sağlayan Bayram Türkmen (47) ile kızı Tülin Türkmen (14), önceki gün gece saat 02.00 sıralarındaki sağanak yağışta, tarlalarındaki tütünlerinin ıslanmasını önlemek istemişlerdi. Bu sırada baba ve kızı, yıldırımın düşmesi sonucu hayatlarını kaybetti.

14 yaşındaki Tülin’in tabutuna gelinlik duvağı örtüldü
Hamzalı Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreninde ise duygu dolu anlar yaşandı. Henüz 14 yaşındaki Tülin’in tabutunun üzerine örtülen gelinlik duvağı yürekleri dağladı. Baba-kız, kılınan namazın ardından son yolculuklarına uğurlandı.
Cenaze törenine ise ölenlerin akrabaları başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.

Yıldırım düşmesi sonucu ölen baba ve kızına en acı veda

Yıldırım düşmesi sonucu ölen baba ve kızına en acı veda

Yıldırım düşmesi sonucu ölen baba ve kızına en acı veda

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