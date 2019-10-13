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Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 14:58 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın cenazesi, Amasya'ya getirildi

SAMSUN/ Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın cenazesi, askeri uçakla Amasya-Merzifon Havalimanı'na getirildi.

Piyade Onbaşı Yavan'ın (21) şehadet haberi, günün erken saatlerinde Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan babası Dursun ve annesi Hanife Yavan'a ulaştırıldı.

Kaymakam Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı'nın aileye oğullarının şehadet haberini vermesinin ardından, mahalleye Türk bayrağı asıldı.

Hakkari'deki törenin ardından askeri uçakla Havza'ya yakın Amasya-Merzifon Havalimanı'na gönderilen Yavan'ın cenazesini, şehidin yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Samsun Valisi Osman Kaymak, Amasya Valisi Osman Varol, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Tansel Çokuysal ile askeri ve mülki erkan karşıladı.

Şehidin tabutu, uçaktan indirildikten sonra askerlerin omzunda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu. Şehidin anne ve babası, oğullarının naaşını karşılarken gözyaşı döktü.

Şehit Yavan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Havza'ya gönderildi.

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