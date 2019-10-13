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Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 18:19 | Son Güncelleme

Hakkari’de yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker, memleketi Samsun’da gözyaşları arasında toprağa verildi.Samsun’un Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Onbaşı Onur Yavan (20), Hakkari Çukurca Marik-1 tepe bölgesinde görev yaparken gece saat 23.30 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Hakkari’de yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker, memleketi Samsun’da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Samsun’un Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Onbaşı Onur Yavan (20), Hakkari Çukurca Marik-1 tepe bölgesinde görev yaparken gece saat 23.30 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Onur Yavan şehit oldu. Şehidin naaşı bugün uçakla Merzifon Havaalanı’na getirildi. Havalimanında şehit törenle karşılandı. Yavan’ın naaşı yapılan duanın ardından Havza ilçesine gönderildi. Bekar ve henüz 2 aylık asker olduğu öğrenilen şehit, Havza Kevser Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Havza Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Milletvekilleri Erhan Usta, Kemel Zeybek, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Saraçoğlu, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, emniyet mensupları ve askeri erkan, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit askerin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker toprağa verildi

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker toprağa verildi

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker toprağa verildi

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker toprağa verildi

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker toprağa verildi

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker toprağa verildi

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker toprağa verildi

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker toprağa verildi

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker toprağa verildi

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker toprağa verildi

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker toprağa verildi

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker toprağa verildi

Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker toprağa verildi
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