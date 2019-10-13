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Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Onbaşı, Samsun'da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 21:18 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan (20), memleketi Samsun'un Havza ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tayfur KARA- Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan (20), memleketi Samsun'un Havza ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Üs bölgesindeki nöbet sırasında, yıldırım düşmesi sonucu, Piyade Onbaşı Onur Yavan, ağır yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu. Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun'a getirildi.

Şehit Piyade Onbaşı Yavan için Havza ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kevser Camii’nde düzenlenen törene, şehit babası Dursun Yavan, şehit annesi Hanife Yavan, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin yakınları ve halk katıldı. Törende şehit babası Dursun Yavan, güçlükle ayakta durabildi. Şehit annesi Hanife Yavan da gözyaşlarına boğuldu.

İkindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın cenazesi bir süre top arabasında kortej eşliğinde taşındıktan sonra Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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