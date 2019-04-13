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Yıldırım düşmesini gören vatandaş olayı anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 17:55 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da rögar kapağına yıldırım düşmesi sonucu yaşanan bir kişinin hafif yaralandığı patlamayı gören Yılmaz Kocabaş; “Orada olan şahıs eğer bir adım daha geride olsaydı yıldırım üzerine düşecekti” dedi.Afyonkarahisar Kanlıca Mahallesi’nde rögar kapağına yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralanırken, olayın yaşandığı an güvenlik kameralarına ve bir vatandaşın cep telefonun görüntülerine yansımıştı.

Yıldırım düşmesini gören vatandaş olayı anlattı

Afyonkarahisar’da rögar kapağına yıldırım düşmesi sonucu yaşanan bir kişinin hafif yaralandığı patlamayı gören Yılmaz Kocabaş; “Orada olan şahıs eğer bir adım daha geride olsaydı yıldırım üzerine düşecekti” dedi.
Afyonkarahisar Kanlıca Mahallesi’nde rögar kapağına yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralanırken, olayın yaşandığı an güvenlik kameralarına ve bir vatandaşın cep telefonun görüntülerine yansımıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulans ekipleri yaralanan şahsa ilk müdahalede bulundu. Hafif yaralanan şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından iyi olduğunu belirtip imza atarak olay yerinden ayıldı. Daha sonra olay yerine gelen doğalgaz ekipleri, rögarın içerisinde her hangi bir kaçağın olup olmadığını kontrol etti. Patlamanın herhangi bir metan gazından kaynaklanmadığını tespit eden yetkililer, olayın yaşandığı bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
“ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI”
Olayı gören Yılmaz Kocabaş ise, araç içerisinde iken yıldırım düşmesinin aninden yaşandığını söyledi. Kocabaş olayı şöyle anlattı;
“Ben karşı tarafta araç içerisindeydim. Bir anda patlama oldu. Vatandaş adım attığı anda arkasına yıldırım düştü. Bir anda kopan parçaları gördüm. Daha sonrasında kaldırım asfalt da patladı ve parçalar yere düştü. Kopan parçalardan dolayı ortalık karışmıştı, çok yağış vardı. Bu durum yıldırım düşmesi sonucu oldu. Vatandaş eğer bir adım geride olsaydı yıldırım vatandaşın üzerine düşecekti.”

Yıldırım düşmesini gören vatandaş olayı anlattı

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