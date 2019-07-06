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Yıldırım düştü, 4 büyükbaş hayvan telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 13:32 | Son Güncelleme

Çankırı’da yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu.Edinilen bilgiye göre, Bayramören ilçesi Çakırbağ köyünde meydana gelen yağış esnasında yıldırım düştü.

Yıldırım düştü, 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Çankırı’da yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Bayramören ilçesi Çakırbağ köyünde meydana gelen yağış esnasında yıldırım düştü. Düşen yıldırım açıkta otlayan 4 büyükbaş hayvana isabet etti. 1’i buzağı 3’ü inek olmak üzere 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Durumu fark eden hayvan sahibi Hakkı Bakır, manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı.
Olayla ilgili açıklama yapan Hakkı Bakır, “Yağmur başladığında hayvanlar açıkta otluyordu. O esnada yıldırım düştü. 1 buzağı ve 3 inek olmak üzere 4 büyükbaş hayvanım telef oldu. Yetkililerden yardım istiyorum” dedi.
Köy Muhtarı Rüstem Bıçkın ise hayvanları telef olan Bakır ailesine yardım edilmesini yetkililerden talep etti.

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