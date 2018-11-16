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Yıldırım düşünce büyük korku yaşadılar

İLGİNÇ HABERLER  | 16.11.2018 11:53 | Son Güncelleme

Yıldırım düşünce büyük korku yaşadılar.

Kuveyt'te yağan sağanak yağmurla birlikte tam önlerine düşen yıldırım herkesi korkuttu. Yağmuru çekmek isterken yıldırım anını da kaydeden kişi büyük korku yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kuveyt Yıldırım

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