Yıldırım düşünce büyük korku yaşadılar.

Kuveyt'te ya\u011fan sa\u011fanak ya\u011fmurla birlikte tam \u00f6nlerine d\u00fc\u015fen y\u0131ld\u0131r\u0131m herkesi korkuttu. Ya\u011fmuru \u00e7ekmek isterken y\u0131ld\u0131r\u0131m an\u0131n\u0131 da kaydeden ki\u015fi b\u00fcy\u00fck korku ya\u015fad\u0131.Lisede cinsel ili\u015fki skandal\u0131! \u00d6\u011fretmen, iki \u00f6\u011frencisiyle...Kutlama yaparken adam\u0131 yak\u0131yorlard\u0131Yapt\u0131\u011f\u0131 \u015fakayla koca yap\u0131y\u0131 yerle bir etti
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