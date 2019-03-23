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YILDIRIM ESENLER'DE KONUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 19:24 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İstanbul DHA  AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Esenler'de düzenlenen mitinge katıldı.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İstanbul DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Esenler'de düzenlenen mitinge katıldı. Yıldırım, Esenler'e gelişinde meşalelerle karşılandı. Burada konuşan Yıldırım, "Esenler'e Metro geliyor hayırlı olsun. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu Esenler'den geçecek. Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsüyle Atışalanı arasında Tramvay yapacağız" dedi. Yıldırım konuşmasının devamında, "Hangi etnik gruba sahip olursak olalım bizi birleştiren ay-yıldızlı bayrağımızdır, toprağımızdır, devletimizdir, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu ilkeler etrafında birleşirsek farklılıklar bizim zenginliğimizdir. Etnik kimliğinizle gurur duyun" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:
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-Yıldırım'ın gelişi
-Meşalelerle karşılayanlar
-Yıldırım'ın konuşması
-Yıldırım'ın karanfil dağıtması
-Genel ve Detaylar

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