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YILDIRIM ESENYURT'TA FABRİKA İŞÇİLERİNİ ZİYARET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 15:39 | Son Güncelleme

  AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Esenyurt'ta elektrik malzemesi üreten fabrikayı ziyaret etti.

Haber: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL(DHA)
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Esenyurt'ta elektrik malzemesi üreten fabrikayı ziyaret etti. Yıldırım'ı Fabrikada çalışan işçiler karşıladı. Yıldırım daha sonra çalışanlarla birlikte yemekhanede yemek yedi. Yıldırım burada kısa bir konuşma yaptı ve işçilerle sohbet etti. Yıldırım'a ziyaretinde AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci de eşlik etti.

Görüntü Dökümü:
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-Yıldırım'ın fabrikaya gelmesi
-İşçilerle sohbet etmesi
-Yıldırım'ın açıklamaları
-Genel ve detaylar

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