HABER

YILDIRIM FATİH'TE ÇARŞAMBA PAZARINI ZİYARET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 20:27 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Fatih'te Çarşamba semt pazarını ziyaret etti.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- /İSTANBUL(DHA)
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Fatih'te Çarşamba semt pazarını ziyaret etti. Yıldırım'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve partililer eşlik etti.
Pazarı gezerek esnaf ile sohbet eden Yıldırım, tezgahını toplayan bir pazarcıya “Topluyor musun?" diye soru sordu. Pazarcı, “Topluyorum. 20.00'a kadar zaman var. Yoksa ceza var" yanıtını verdi. Yıldırım' Ergün Turan'a “20.00'dan gece,21.00'a 22.00'a kalındığında ceza yazılıyormuş, neden yazıyorsunuz? Hava kaçta kararıyor. Biraz müsamaha göstermek lazım" dedi.
Pazar ziyareti sırasında vatandaşlar Yıldırım'la bol bol fotoğraf çektirdi.

Görüntü dökümü:
----------
-Binali Yıldırım'ın gelişi
-Pazardan detaylar
-Binali Yıldırım'ın çocuk sevmesi ve pazarcı ile diyalogları

Bunu yapan yandı! Artık o da terörizmin finansmanı sayılacak! Bunu yapan yandı! Artık o da terörizmin finansmanı sayılacak!
Binali Yıldırım, Fatih’te çarşamba pazarını gezdiBinali Yıldırım, Fatih’te çarşamba pazarını gezdi
Ekrem İmamoğlu Zeytinburnu ve Fatih'te vatandaşlara hitap ettiEkrem İmamoğlu Zeytinburnu ve Fatih'te vatandaşlara hitap etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Emekli aylığınız kesilebilir

Emekli aylığınız kesilebilir

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

İsyan edip yatak pozu paylaştı!

İsyan edip yatak pozu paylaştı!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazeteci Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı verildi

Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

Mavi kategoride aranan MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandı

MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandı

Pençe Harekatı'nda şehit düşen askerimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.