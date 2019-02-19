Yıldırım: Fırat'ın doğusundaki alanı temizleyeceğiz

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde düzenlenen Arap Topluluğu Birliği kuruluş törenine katıldı.

Törende konuşan Binali Yıldırım, “Eminim ki, bu topraklardaki Arap, Suriyeli kardeşlerim de biz aynı duruma düşsek, onlar da aynısını yapmaktan zerre kadar çekinmeyecek. Kardeşlerimizin ana vatanlarında huzur içerisinde yaşayabilmesi adına, o topraklarda terörü kökünden kazımak için elimizden gelen faaliyeti yapıyoruz. Yıllardır bizim ülkemizin de başına bela olan bölücü PKK terör örgütü, onun devamı olan YPG/PYD terör örgütü şimdi Suriye'de. Sizler oradaydınız, Suriyeli kardeşlerimiz oradaydı, bu iç savaştan yararlanarak teröristler o toprakları işgal ettiler. Şimdi bizim görevimiz oradan bu teröristleri temizlemek ve buradaki kardeşlerimizin rahatlıkla kendi memleketlerine dönüp yerleşmelerini sağlamak. Bunu Fırat'ın Batısı'nda, Afrinde yaptık, El-Bab'da yaptık, Cerablus'da yaptık ve oraya 320 bin Suriyeli misafirimiz yerleşti. Çocuklarıyla beraber normal hayatlarına döndüler. Fırat'ın doğusundaki alanı temizleyeceğiz. Orası da her türlü terör tehdidinden kurtulduktan sonra burada bulunan, bizde geçici olarak kalan kardeşlerimiz oraya yerleşecekler." dedi.