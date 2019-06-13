HABER

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar, bizim arkadaşlar kapıdan içeri giremedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 20:44 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, 31 Mart seçimleri sonrası CHP'yi İstanbul'da yeniden oy sayımını engellemekle suçladı.

İSTANBUL,(DHA)-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, 31 Mart seçimleri sonrası CHP'yi İstanbul'da yeniden oy sayımını engellemekle suçladı. Yıldırım, “Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar, bizim arkadaşlar kapıdan içeri giremediler" diyerek İstanbul İl Seçim Kurulu'nu da tepki gösterdi.
Bir televizyon programına konuk olarak açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, 1 milyona yakın oy sayıldı. 1 milyon ayda aradaki fark 29 binden 13 bin küsura indi. Bu durumu görünce, yarıdan fazla oyu kurtardığımızı görünce dedik ki 'bir dakika bu oyların tamamı sayılmalı. Çünkü bu sonuç değişecek gözüküyor. 1 milyon oyda 29 binden 13'e geriledi, 1 milyon daha saysak bizim tarafa geçiyor, geriye kalan 6 buçuğu daha saysak açık ara öne geçiyoruz. Bunu gördü CHP, gördü ve şiddetle hemen müracaat etti, bizim arkamızdan, hem de gece yarısı. Gece yarısı il başkanı gitti ve İl seçim hakimleriyle bir araya geldi ve 5 dakikada karar çıkarttı. Bizim arkadaşlarımız kapılarından içeri giremediler." dedi.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Güngören'de otomobil tramvaya çarptı (1)Güngören'de otomobil tramvaya çarptı (1)
Güngören'de otomobil, tramvaya çarptı!Güngören'de otomobil, tramvaya çarptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekmeğe yüzde 50 zam! Vatandaş tepki gösterdi

Ekmeğe yüzde 50 zam! Vatandaş tepki gösterdi

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma!

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma!

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! İstanbul Güngören'de otomobil, tramvaya çarptı

Güngören'de otomobil, tramvaya çarptı!

JÖAK darbe davasında 9 sanığa hapis

JÖAK darbe davasında 9 sanığa hapis

TEM Otoyolu Pendik mevkiinde zincirleme trafik kazası

TEM Otoyolu'nda kaza! Trafik kilit

Asker alma kanun teklifinin 1. maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

İzmir'de zeytinlik alanda başlayan yangın iki eve sıçradı

İzmir'de yangın! Evlere sıçradı

Jandarma tarihinde ilk kez bin 7 tim görev yapıyor

Jandarma tarihinde rekor! İlk kez geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.