YILDIRIM: HAL KOMİSYONCUSU TEFECİ DEĞİLDİR TERÖRİST DEĞİLDİR

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)

Binali Yıldırım Bayrampaşa'da bulunan Meyve ve Sebze Hali çalışanları ile iftar yaptı. İftar öncesi konuşan Yıldırım, “Hal komisyoncusu tefeci değildir, terörist değildir. Halciler anlının teriyle ekmeğini kazanan insanlardır." Dedi.

Binali Yıldırım Bayrampaşa da bulunan Meyve ve Sebze Hali çalışanları ile iftar yaptı. İftar programına Ak parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Gürsel Tekin de katıldı.

"YENİ BİR HAL YASASI YAPILIYOR"

Binali Yıldırım yaptığı konuşmada, “Yeni bir hal yasası yapılıyor, bir çalışma var. Bu çalışmayla ilgili bazı endişeler var. Bunları ilk ağızdan dinleme fırsatı bulduk. Her şeyden önce şunun burada milletimizin huzurunda siz hal çalışanları ve buradaki işletme sahiplerinin önünde ifade etmek istiyorum. Hal komisyoncusu tefeci değildir, terörist değildir. Halciler alnının teriyle ekmeğini kazanan insanlardır." Şeklinde konuştu.

"YAPILAN HER İŞİN HER HİZMETİN MUTLAKA BİR KARŞILIĞI OLMALIDIR"

Hal esnafını ve komisyoncularını malların semt pazarlarına taşınmasında garantör olduklarını dile getiren Yıldırım, “Buraya üreticiden sebze meyve getirilir, burada komisyoncu veya buradaki satıcıların temsilcisi dediğimiz insanlar, işletmeler yaptıkları hizmetin karşılığında bir ücret alır. Bu da maksimum yüzde 8'dir, vergiyi düştükten sonra yüzde 4 kazancı vardır. Yapılan her işin her hizmetin mutlaka bir karşılığı olmalıdır." diye konuştu.