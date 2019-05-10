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Yıldırım: Hal komisyoncusu tefeci değildir terörist değildir

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 22:44 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım Bayrampaşa'da bulunan Meyve ve Sebze Hali çalışanları ile iftar yaptı.

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)

Binali Yıldırım Bayrampaşa'da bulunan Meyve ve Sebze Hali çalışanları ile iftar yaptı. İftar öncesi konuşan Yıldırım, “Hal komisyoncusu tefeci değildir, terörist değildir. Halciler anlının teriyle ekmeğini kazanan insanlardır." Dedi.

Binali Yıldırım Bayrampaşa da bulunan Meyve ve Sebze Hali çalışanları ile iftar yaptı. İftar programına Ak parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Gürsel Tekin de katıldı.

"YENİ BİR HAL YASASI YAPILIYOR"

Binali Yıldırım yaptığı konuşmada, “Yeni bir hal yasası yapılıyor, bir çalışma var. Bu çalışmayla ilgili bazı endişeler var. Bunları ilk ağızdan dinleme fırsatı bulduk. Her şeyden önce şunun burada milletimizin huzurunda siz hal çalışanları ve buradaki işletme sahiplerinin önünde ifade etmek istiyorum. Hal komisyoncusu tefeci değildir, terörist değildir. Halciler alnının teriyle ekmeğini kazanan insanlardır." Şeklinde konuştu.

"YAPILAN HER İŞİN HER HİZMETİN MUTLAKA BİR KARŞILIĞI OLMALIDIR"

Hal esnafını ve komisyoncularını malların semt pazarlarına taşınmasında garantör olduklarını dile getiren Yıldırım, “Buraya üreticiden sebze meyve getirilir, burada komisyoncu veya buradaki satıcıların temsilcisi dediğimiz insanlar, işletmeler yaptıkları hizmetin karşılığında bir ücret alır. Bu da maksimum yüzde 8'dir, vergiyi düştükten sonra yüzde 4 kazancı vardır. Yapılan her işin her hizmetin mutlaka bir karşılığı olmalıdır." diye konuştu.

"TİCARET BAKANLIĞIMIZ GIDA KOMİTESİ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPIYOR"

Sebze ve meyve fiyatlarında zaman zaman meydana gelen dalgalanmaların mevsim şartlarından, üretim ve arz talep dengesinin bozulmasından kaynaklandığını söylen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

“Tedarik sistemi yetersizdir. Biz biliyoruz ki, tarladan mal çıkıp buraya gelince 4'e 1 fireye gider. Asıl mesele bu fire miktarını azaltmaktan geçiyor. Bunun için Ticaret Bakanlığımız Gıda Komitesi gerekli çalışmaları yapıyor. Mutlaka bizim fire oranını düşürmemiz, saklama zamanını uzatmamız lazım. Bunlar küçük yatırımlar değildir, bunlar ciddi kaynağı ihtiyaç gösterir. "

"10 DAKİKADA 56 MADDELİK KANUNU GEÇİRDİK"

Yıldırım, "Biz 2002'de iktidara geldiğimizde Kara Yolu Taşıma Kanununu, o zaman iki parti var. AK Parti ve CHP var. Biz çalıştık ve genel kurulda 10 dakikada 56 maddelik kanunu geçirdik. Çünkü AK Parti'de, CHP'de destekledi, 10 dakikada geçti. Demek ki, bir mesele herkesin katıldığı bir ortamda ele alınır ve ortak akılla ele alınırsa, çözülemeyecek bir meselemiz yok. Bunda da vakit geçmiş değil, hal yasasıyla ilgili. Bundan sonraki süreçte gerekli katkıyı yapacağız ve herkesin beklentisini sağlayacak bir yasayı inşallah çıkartacağız." dedi.

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