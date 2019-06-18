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Yıldırım, İkitelli Cemevi'ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 18:13 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Pazar günü inşallah sandığa gideceğiz. İstanbul'un gelecek 5 yılı için kararınızı vereceksiniz. Pazar gününe hazır mıyız? Sandıkta destan yazacak mıyız? 31 Mart'ta yarım kalan hesabı görecek miyiz?"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, pazar günü sandık başına gidilerek İstanbul'un gelecek 5 yılı için karar verileceğini söyledi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Yıldırım, bu kapsamında, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi halkını selamladı ve İkitelli Cemevi'ni ziyaret etti.

Yıldırım'ı cemevi girişinde kalabalık bir grup karşıladı. Zorlukla ilerleyen Yıldırım, burada kısa bir konuşma yaptı. Çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Yıldırım, "Pazar günü inşallah sandığa gideceğiz. İstanbul'un gelecek 5 yılı için kararınızı vereceksiniz." dedi.

"Pazar gününe hazır mıyız?" diye soran Yıldırım, "Sandıkta destan yazacak mıyız? 31 Mart'ta yarım kalan hesabı görecek miyiz? Allah gayretinizi artırsın. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, daha sonra cemevine girdi ve yöneticilerle bir süre görüştü. Görüşme devam ederken cemevinin girişini dolduran çocuklar, dakikalarca "Binali Başkan" sloganı attı.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından Yıldırım, cemevinden çıktı. Dışarıda yine Yıldırım'ı kalabalık bir kitle karşıladı.

Yıldırım, kendisine sarılan insanları fotoğraf çektirdikten sonra, teşekkür ederek buradan ayrıldı.

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Başkanlık seçimi Cemevi Halkalı İBB İkitelli

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