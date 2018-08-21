Yıldırım, İlhan Varank'ın kabrini ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit edilen Prof. Dr. İlhan Varank'ın kabrini ziyaret etti.

TBMM kaynaklarından alınan bilgiye göre, TBMM Başkanı Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz ve Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ile Şehzadebaşı Camisi'ne geldi.

Varank'ın, caminin avlusunda bulunan kabrini ziyaret eden Yıldırım, burada dua okudu.

