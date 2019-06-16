Yıldırım-İmamoğlu canlı yayında soruları yanıtlıyor

Cumhur İttifakı’nın adayı AKP'li Binali Yıldırım ile Millet İttifakı’nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde canlı yayında karşı karşıya geldi. Yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapıyor.

İmamoğlu bu seçimin bir „demokrasi mücadelesi" olduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu "Yenilenen seçim bir demokrasi mücadelesidir. Sadece bir yerel seçim değildir. Hakkımızı yiyenlere karşı verilen bir demokrasi mücadelesidir" dedi ve ekledi "Bu süreç bir kurgudur."

Yıldırım: Seçimin tekrarlanmasını istemedik

Binali Yıldırım ise seçimlerin tekrarlanmasına neden olarak oyların çalındığı iddiasını yineledi ve "Oylar sayılırken garip, acayip işler oluştu, şaibe karıştı" ifadelerini kullandı. Yıldırım tercihlerinin seçimlerin yenilenmemesi olduğunu söyleyerek "Ancak CHP bize yardımcı olmadı. Seçime gitmek mecburiyetinde kaldık” dedi.

Yıldırım "Biz çok istemedik tekrarlanmasını. Hala ısrarla söylüyorum, CHP tamamının sayılmasına direnmeseydi bu seçim bugün tekrarlanmayacaktı."

Yıldırım ve İmamoğlu yayını devam ediyor.

DW/SSB,MY

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