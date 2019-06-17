Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın, Kadıköy İskele'de kurulan dev ekranlardan izlendi.

Yıldırım ile İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ortak yayında, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularına yanıt verdi.

23 Haziran'da yapılacak seçim öncesi gerçekleştirilen ortak yayına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Evlerinde, iş yerlerinde olanların yanı sıra, bazı vatandaşlar da Kadıköy İskele'de kurulan dev ekranlardan ortak yayını takip etti.

Vatandaşlar, iki adayın böyle bir programda karşı karşıya gelmesinden duydukları memnuniyeti, bunun demokrasinin gereği olduğunu dile getirdi.

